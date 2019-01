Oldenburg Morgens um 6.10 Uhr: Am Bahn-Haltepunkt von Weener (Rheiderland) an der Ems setzt sich ein Triebwagen in Richtung Groningen in Bewegung: Knapp eine Stunde später wird er in der niederländischen Provinzmetropole eintreffen. So geht das verlässlich Stunde für Stunde, fast bis Mitternacht.