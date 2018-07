Oldenburg Manfred Lahusen aus Oldenburg hat die zahlreiche Berichte zum 80-jährigen Jahrestag des der Gründung des heutigen VW-Werkes und der heutigen Stadt Wolfsburg in diesem Jahr aufmerksam verfolgt. Was er dabei allerdings vermisste: Hunderttausende Deutsche sparten damals, staatlich organisiert, auf den angekündigten „KdF-Wagen“, quasi einen Volkswagen im Wortsinne – ohne dass es diese heutige Marke damals bereits gegeben hätte. Auch Lahusens Vater hatte damals so eine „KdF-Wagen-Sparkarte“. Doch im neuen Werk wurde dann sogleich Kriegsausrüstung wie der berühmte Kübelwagen oder Rommels Befehlsfahrzeug produziert. Nur gut 600 zivile Modelle, von denen keines an private Halter ging, sollen gebaut worden sein, bevor das Deutsche Reich unterging. „Die KdF-Sparer, darunter mein Vater Wilhelm, guckten in die Röhre“, sagt Manfred Lahusen.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe