Oldenburg /Westerstede Juristische Konsequenzen zu dem Bilanz-Skandal beim Möbel- und Handelsriesen Steinhoff, der seine Wurzeln in Westerstede hat, rücken offenbar näher. Dazu gab der am Wochenende vorgelegte Bericht der externen Sonderprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC) wichtige Hinweise. Der Verwaltungsrat in Südafrika habe infolge der Erkenntnisse beschlossen, Klagen gegen „bestimmte Personen, die für die ungesetzlichen Vorgänge verantwortlich sind“, vorzubereiten, berichtete das „Handelsblatt“.