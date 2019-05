Oldenburg Am Anfang war die Unzufriedenheit: Außer auf den britischen Inseln kracht es nirgendwo so heftig im EU-Gebälk wie in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Dort feiert angeblich der Populismus in seiner „rechten“ Variante fröhliche Urständ, sind die Menschen unheilbare Ausländerfeinde und alle wollen ohnehin lieber heute als morgen aus der EU raus. Aber stimmt das? Was ist dort wirklich los? Im Vorfeld der EU-Wahlen am 26. Mai erreichten uns dazu immer wieder Fragen und Anregungen von Lesern. Also: Nachsehen! Chefredakteur Lars Reckermann meint, ich soll einfach mal hinfahren. Mache ich doch gern!