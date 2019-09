Oldenburg Die spektakulärsten Fälle der letzten vier Wochen:

• Freitag, 6. September: Ein Linienbus kommt im Sodenstich von der Fahrbahn ab – aus unbekannten Gründen. Hinter dem Wartehäuschen kommt er auf einer Hauseinfahrt zum Stehen. Der Schaden allein am Bus beträgt 60 000 Euro, so die Polizei.

• Donnerstag, 22. August: Ein VWG-Bus kracht aus unbekannten Gründen am Rauhehorst in einen am Straßenrand geparkten Porsche. Zwei Fahrgäste werden verletzt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf über 30 000 Euro.

• Dienstag, 13. August: Gegen 20 Uhr biegt ein VWG-Fahrer aus dem Hausbäkerweg kommend in die Edewechter Landstraße ab, gerät ins Schleudern und strandet hinter der Haltestelle neben der Gegenfahrbahn.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir