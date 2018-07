Oldenburger Land Brunella Teo bringt so etwas eigentlich kaum übers Herz. Wenn sie denn mal die Preise erhöht, muss die freundliche Italienerin immerzu an die vielen Kinder, die Familien, auch die jahrzehntelangen Stammkunden denken, die an ihrer Verkaufsluke im „Arlecchino“ in Brake ihre Kugeln Eis kaufen – und vielleicht das letzte Kleingeld zusammenkratzen, um sich diesen Genuss zu ermöglichen. „Aber die Zutaten und alles andere werden nicht billiger“, seufzt sie. Und an der Qualität ihrer gut 25 Eissorten – darunter köstliche Exoten wie „Honig“ oder „Marzipan“ – will die Chefin des italienischen Eiscafés keine Abstriche machen.

