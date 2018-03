Oldenburger Land Die Not ist groß: Wer nur ein wenig in den Wohnungsgesuchen auf einschlägigen Internetportalen stöbert, spürt die Verzweiflung vieler Menschen im Oldenburger Land. Hier eine Wohnung oder ein Haus zu finden, ist für viele ein Problem, für manche ein Ding der Unmöglichkeit. Wer alleinerziehend, tierlieb oder kinderreich ist, hat besonders schlechte Karten. Darum bieten einige Suchende in ihren Anzeigen Hilfe bei der Gartenarbeit an oder signalisieren, dass sie eine in die Jahre gekommene Wohnung zur Not selbst renovieren können. Andere stellen von vorneherein eine ungewöhnlich hohe Kaution in Aussicht oder loben sogar eine satte Prämie für zukünftige Vermieter aus. Wieder andere laden ein Foto ihres Kontoauszuges hoch oder legen ihre schwierige private Situation – Scheidung, Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft – komplett offen dar. Sie ziehen blank und bauen auf das Mitleid der Vermieter. Vielleicht fasst sich ja jemand ein Herz und vermietet ihnen trotz aller Probleme eine Wohnung?

