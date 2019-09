Oldenburger Münsterland Massive Konsequenzen für die Schüler durch Sechsen im Mündlichen und volle unentschuldigte Fehltage drohen Kindern und Jugendlichen an einigen Schulen im Oldenburger Münsterland, wenn sie sich an den Demos von „Fridays for Future“ beteiligen. Dieses Verhalten einiger Schulleitungen wurde von den Organisatoren der Demos bei einem Pressegespräch am Montagabend in der Cloppenburger Volkshochschule scharf kritisiert.

Mareike Wübben Cloppenburg

