Oldenburger Münsterland Carsten Nitschke hat zwei Kinder – so gut, so gewöhnlich. Doch der Wunsch, dass auch seine Kids künftig in einer lebenswerten Welt leben sollen, hat ihn wachgerüttelt. Erderwärmung, Waldrodungen, schlechte Luft – so geht es nicht weiter, dachte sich der Lohner. Er wird aktiv – Ende Juli hat er eine Petition gegen die Rodung eines Waldes in Dinklage gestartet.

