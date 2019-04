Oppeln Wer an die Europäische Union denkt, der denkt automatisch an einen Staatenbund, an einen Bund europäischer Völker und ihrer Staaten. Vergessen wird dabei gern die Tatsache, dass nicht nur der Kontinent selbst eine äußerst buntscheckige Gegend ist, sondern auch die Staaten, aus denen er besteht. Überall gibt es ethnische und sprachliche Minderheiten, seien es Basken, Ungarn in Rumänien oder auch Samen in Finnland und Schweden. Für diese Minderheiten gewinnt die Europäische Union zunehmend an Bedeutung.