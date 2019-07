Osternburg /Kreyenbrück Naturbelassen ist der Stadtteilpark im Moment. Im Juli vergangenen Jahres waren die Wiesen auf dem Utkiek längst gemäht worden. Und jetzt: Unterschiedlichste Pflanzen, Gräser und Wildkräuter wuchern fröhlich vor sich hin. Das Ergebnis ist eine teils wunderschöne Blütenlandschaft. Der Wildwuchs zieht eine Vielzahl unterschiedlicher Insekten an. Zirpende Grillen kann man in den Abendstunden ununterbrochen vernehmen. Bienen und Hummeln bestäuben fleißig die Blumen. Selten hat diese Parkanlage so sehr zum Beobachten der Tier- und Pflanzenwelt angeregt.