Osternburg Ab an die Straße mit der alten Schrankwand in Eiche rustikal. Der Sperrmüllwagen wird sie zermalmen, wegbringen und zum nächsten Brennofen transportieren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der klassische Weg der Wegwerfgesellschaft. Dass es auch anders geht, darum ging es am Mittwochabend bei einem Vortrag in der Waldorfschule. Vorgestellt wurde die Idee, aus Sperrmüll einfach neue Möbel zu machen.

