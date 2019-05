Schranken hoch – doch Zug kommt

Osternburg Die Schranken hoch – obwohl ein Zug kommt: Das war an diesem Dienstag am Bahnübergang an der Bremer Straße zu erleben. Das Foto eines NWZ-Lesers zeigt, wie um 12.30 Uhr ein Güterzug auf der Strecke Oldenburg-Osnabrück den Bahnübergang passiert, dabei sind die Schranken nicht geschlossen, die Ampeln zeigen Rot, der Verkehr stoppt.

Susanne Gloger

Redaktion Oldenburg