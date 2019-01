Ovelgönne In gut einer Woche Woche ist es so weit: Am Sonnabend, 26. Januar, feiert der Dorfladen im Burgdorf Ovelgönne mit einem Aktionstag seinen 2. Geburtstag. Mit seinem inklusiven Konzept hat sich der Dorfladen zu einem wegweisenden Dienstleistungszentrum entwickelt. „Überall im Land werden kleine Läden geschlossen. Wir schwimmen erfolgreich gegen den Strom“, sagt Uwe Kruse, neuer kaufmännischer Leiter der Ovelgönner Mühle.