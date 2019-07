Ovelgönne Es hatte ein bisschen was von einem sportlichen Tauziehen: die Körung der Schafböcke des Landes-Schafzuchtverbandes Weser-Ems am Dienstag in Ovelgönne. Da stemmten sich Menschen in Stricke und Leinen und bockige Böcke hielten am anderen Ende mit ihrem gesamten Kampfgewicht von weit über 100 Kilogramm dagegen. Manch einer wollte einfach nicht auf die Waage oder dem Wertungsrichter seine Schokoladenseiten zeigen.