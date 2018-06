Petersfeld /Altenoythe /Barßel Es ist Dienstagmorgen. Ich bin auf dem Weg in die Redaktion in Friesoythe. Auf der B 72 höhe Petersfeld fahre ich an einem Verkehrsschild vorbei. Zusehen: Der Hinweis auf eine Ampel sowie direkt darunter eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h. Das Auto vor mir bremst ab. Soweit alles klar.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe