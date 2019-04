Portsloge Ein Jahr lang haben Heiner Kahlen, Enno Frerichs und Wilfried Kahlen gesammelt – in Archiven, im „Klootschießer- und Boßelmuseum“ in Specken, vor allem aber bei Vereinsmitgliedern. Herausgekommen ist ein 250 Seiten starkes Werk, das mehr als 800 Dokumente, Bilder und Texte in sich vereint, die einen großen Teil der Geschichte des Boßelervereins Portsloge nachvollziehbar machen.

