Portsloge Wenn es eine Umschreibung gibt, die auf Jutta Wendt aus Portsloge zutrifft, dann ist es „gute Laune“. Die 69-Jährige liebt ihr Leben mit jeder Faser ihres Körpers – und den hält die ehemalige Lehrerin fit, so fit, dass sie ab dem 25 Oktober sogar an der Wahl zur „Miss 50plus Germany“ in Harsewinkel bei Gütersloh teilnimmt. Dort ist sie mit Abstand die Älteste.

