Ramsloh Wie fasst man eine knapp dreistündige, dafür aber ziemlich inhaltsschwache Ausschusssitzung zusammen? Am besten in aller Kürze: Nein, es wird keine Klimaanlage in der neuen Kindertagesstätte an der Möhlenschleede verbaut. Ja, der Bürgerverein Strücklingen soll 3000 Euro für den Spielplatz Am Wiesengrund/Sonnenau erhalten. Ja, die Gemeinde soll prüfen, ob die Schaffung von mehreren Hotspots für freies W-Lan in der Gemeinde realisierbar ist. Diese Dinge hat der Ausschuss für Jugend, Familie und Vorsorge am Mittwochabend im Ramsloher Rathaus einstimmig beschlossen. Warum die Sitzung dann aber rund drei Stunden dauerte, hatte ganz andere Gründe.

