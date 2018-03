Ramsloh Von außen sieht das Gebäude etwas abseits des Ramsloher Ortskerns wie ein gewöhnlicher Neubau aus. Doch ein Blick in das Innere verrät, dass hier in Zukunft keine Familie mit Kindern einziehen wird. Er nimmt Formen an, der Reptilien-Zoo von Florian Häselbarth. Dabei ist Zoo eigentlich gar nicht der richtige Begriff, vielmehr entsteht am Waldweg in Ramsloh ein Reptilien-Infozentrum, um Besuchern die Welt der Knochenhechte und Krokodile vor Augen zu führen.

