Ramsloh /Friesoythe Wenn man Alexander Stang in seinem Unternehmen sucht, muss man ziemlich weit laufen. Ganz hinten in der großen Werkshalle von Waskönig und Walter ist sein Arbeitsplatz. Der gelernte Fachlagerist arbeitet seit dem Anfang seiner Ausbildung 2007 im Ramsloher Großunternehmen. Damit die mächtigen Kabeltrommeln in der großen Halle auch von A nach B kommen, sind zahlreiche Gabelstapler im Unternehmen im Einsatz. „Seit ungefähr zehn Jahren fahre ich jetzt Gabelstapler. Dass ich damit irgendwann mal Erfolg habe, hätte ich nicht gedacht“, sagt der 32-jährige Friesoyther, der ab diesem Freitag an der Deutschen Meisterschaft im Gabelstaplerfahren in Aschaffenburg teilnimmt.

