Ramsloh /Friesoythe 353 Meter. So hoch sind jeweils die acht Sendemasten der Marine in Ramsloh. In ganz Deutschland gibt es nur ein Bauwerk, das höher ist als die Türme – der Berliner Fernsehturm. Grund genug, die rotweißen Masten, die auf einem 540 Hektar großen Areal im Westermoor stehen, am heutigen „Tag der Wolkenkratzer“ (3. September) etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Nun gut, Wolkenkratzer im eigentlichen Sinne sind die acht Türme ja nicht, aber sie sind nun einmal extrem hoch. Eine interessante Geschichte gibt es obendrauf.

