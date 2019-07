Ramsloh Dem Wahlerfolg der AfD bei der Gemeinderatswahl 2016 im Saterland folgte schnell die Ernüchterung. Die Partei schaffte es, zwei Ratsmandate zu gewinnen. Auf der Liste stand mit Dirk Büscher aber nur eine Person. Also blieb ein Ratsmandat der AfD vakant, das andere ging an Büscher. Auch ein Kreistagsmandat ging an den Saterländer. Neun Monate lang nahm er diese Aufgaben auch wahr. Doch dann – ab Juni 2017 – verschwand er von der politischen Bildfläche.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir