Rastede Zu Brötje wollte er ursprünglich gar nicht, später wurde er dann sogar Vorsitzender des europaweiten Betriebsrates. Wer den Rasteder Dieter Güttler kennt, der kann sich wohl nur schwer vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne die Firma Brötje für ihn gab. Selbst heute, fast zehn Jahre nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, spricht er noch immer von „uns“, wenn es um die Firma geht, die an diesem Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen feiert und die Bevölkerung am Sonntag, 16. Juni, zu einem Tag der offenen Tür einlädt (siehe Infokasten).