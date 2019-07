Rastede Über dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark liegt am Dienstagmorgen eine gespannte Stille. Auf den beiden Dressurplätzen laufen um kurz nach 8 Uhr bereits die ersten Prüfungen, auf dem Springplatz bereiten sich zeitgleich die Reiter auf den ersten Wettbewerb vor. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen, als das 71. Oldenburger Landesturnier beginnt. Das große Festival des Pferdesports bietet noch bis einschließlich Sonntag mehr als 100 Prüfungen in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren.