Rastede Der erste Leser-Kommentar bringt es auf den Punkt: „Das ist ja wohl auch absoluter Standard!“. So schreibt es auf unserer Facebook-Seite „Ammerländer Nachrichten“ ein Nutzer unter unseren Beitrag, dass Bürger nun doch in der Arbeitsgruppe Bäder beteiligt werden sollen. Es geht also (mal wieder) um die in Rastede heiß diskutierte Bäder-Frage.