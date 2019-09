Rastede Für den Erhalt der beiden Bäder an den bestehenden Standorten in Rastede und eine Sanierung anstelle eines Neubaus sprechen sich Vertreter von Vereinen und Schulen aus. Das wurde beim ersten Treffen des neuen Arbeitskreises Bäder deutlich. Rund 30 Personen waren am Mittwochabend dabei. Sie äußerten auch Wünsche, die sie an die Bäder haben. Zusätzliche Angebote für Kinder zählten ebenso dazu wie erweiterte Wasser- und Öffnungszeiten sowie ein Lehrschwimmbecken.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe