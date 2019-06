Rastede Wer es im Winter warm haben möchte, dreht die Heizung auf. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Heizkörper, die es wohlig warm werden lassen, bei Firma Brötje gefertigt wurden. Seit 100 Jahren besteht das Unternehmen aus Rastede, und seit fast 100 Jahren fertigt es Stahlheizkörper. Dabei begann alles in einer alten Konservenfabrik in der Peterstraße in Rastede. Dort gründete August Brötje, der während des 1. Weltkrieges bei Krupp gearbeitet hatte, im Jahre 1919 die Brötje Werke. Repariert wurden Dampfmaschinen und Motoren. Bald hatte der Maschinenbauer die zündende Idee: Ab 1925 fertigte Brötje Radiatoren für Heizungen. Zunächst als „Zickzack“-Radiator in Handarbeit, ab 1935 als Gliederradiator leicht und kostengünstig, die sogar ihren Weg nach Griechenland und in die Türkei fanden. Dazu fertigte die Firma Stahlheizkessel.