Rastede Die erste Runde bei der Bürgermeisterwahl in Rastede liegt hinter den Kandidaten. Die beiden Einzelbewerber sind raus, die Parteikandidaten Lars Krause (SPD) und Alexander von Essen (CDU) müssen am 16. Juni in die Stichwahl. In unserer Wahlanalyse werfen wir einen tieferen Blick auf die Ergebnisse vom Sonntag und untersuchen, warum im seit fast 50 Jahre CDU-regierten Rastede der erste Wahlgang an die SPD ging. Es folgen neun auffällige Zahlen zur Wahl und ihre Bedeutung für Rastede.