Rastede Im City-Center in Rastede eröffnet am Freitag, 1. Februar, das Restaurant Stella. In der Küche wird dann ein in der Gastroszene bekanntes Gesicht stehen: der Oldenburger Patrick Kappertz. „Die letzten vier Jahre war ich Küchenchef im Patio“, sagt der 28-Jährige. Inzwischen hat er das Oldenburger Restaurant verlassen und beschlossen, sich als Koch selbstständig zu machen.