Rastede Als die Sirenen losgehen, liegt Helmut Diers friedlich schlafend im Bett. Es ist 2 Uhr früh in der Nacht zum Freitag, 11. Juli 1969. Der Alarm weckt in dieser Nacht vor 50 Jahren auch viele andere Menschen in Rastede, einige springen ebenso aus dem Bett wie Helmut Diers. Der damals 32-Jährige ist aktiver Feuerwehrmann bei der Einheit Rastede. Er steigt aus dem Bett, schlüpft in Hemd und Hose, eilt zu seinem Fahrrad und tritt in die Pedale.