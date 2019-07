Rastede Das Oldenburger Landesturnier in Rastede ist mehr als eine Pferdesportveranstaltung. Turnierchef Jan-Christoph Egerer, zugleich Vorsitzender des Renn- und Reitvereins Rastede, bezeichnet es als „kulturhistorischen Leuchtturm in der Region“. Doch was macht die Großveranstaltung, deren 71. Auflage vom 23. bis 28. Juli im Herzen des Residenzortes stattfinden wird, aus? Nachfolgend haben wir acht Pferdestärken des Turniers zusammengestellt.