Rastede In der langgezogenen Produktionshalle von Broetje-Automation steht Lutz Neugebauer in luftiger Höhe, auf einem Gang an der Wand. Von der Reling dort oben hat er einen guten Überblick über das Geschehen: Schräg links geht es um einen Kundenauftrag für Nordenham, erläutert er. Daneben um einen in der Türkei, dann Südkorea und ganz hinten, rechts in der Halle, wird an einer Anlage für einen Kunden in der Schweiz gearbeitet. Sie alle haben bei Broetje-Automation Maschinen und ganze Anlagen bestellt, mit denen Flugzeuge gebaut werden – angefangen etwa beim automatischen Nieten von Rumpfkomponenten.