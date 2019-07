Rastede Wer das Oldenburger Landesturnier regelmäßig besucht, der fühlt sich auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark gleich heimisch. Vertraute Gesichter grüßen am Eingang, die Lieblingsbude steht wieder an ihrem Stammplatz und dazu gibt’s natürlich hochklassigen Pferdesport in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren. Das Landesturnier, dessen 71. Auflage noch bis einschließlich Sonntag läuft, ist schließlich die größte Pferdesportveranstaltung der Region.