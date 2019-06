Rastede Bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Rastede wird es an diesem Sonntag vor allem darauf ankommen, wie viele der 18 241 Wahlberechtigten überhaupt wählen gehen. Angesichts des knappen Vorsprungs von 279 Stimmen, den Lars Krause (SPD) nach dem ersten Wahlgang auf Alexander von Essen (CDU) hatte, ist klar, dass es am Wahlabend spannend werden wird und es tatsächlich um jede Stimme gehen wird.