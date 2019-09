Rastede /Oldenburg Der Arzt aus Rastede, der in der vergangenen Woche vom Landgericht Oldenburg wegen Vergewaltigung einer Patientin und sexuellen Missbrauchs einer 14-jährigen Schulpraktikantin zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, will das Urteil nicht akzeptieren. Gegen das Urteil hat der Mann Revision eingelegt. Das bestätigte am Freitag Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Landgerichtes.

