Rastede Wer ins Auto steigt, macht dies meist aus einem bestimmten Grund: Schnell von A nach B kommen, etwas erledigen – das Fahrzeug ist für viele nur noch das Mittel zum Zweck. Wenn der Rasteder Jürgen Metjengerdes den Zündschlüssel umdreht, steht indes etwas Anderes im Vordergrund. „Hier ist alles viel gemächlicher. Es geht noch ums Auto, ums Fahren“, sagt der 75-Jährige. Das liegt vor allem daran, dass eines seiner Fahrzeuge ein Besonderes ist: ein Austin Healey, Baujahr 1959, Sechs-Zylinder-Motor mit Overdrive. „Damals haben die Engländer noch tolle Autos gebaut“, sagt der Rasteder, der auch Gründungsmitglied des Old- und Youngtimerclubs Rastede ist. Das Gefühl, in solch einem Oldtimer zu fahren, will Metjengerdes mir an diesem Vormittag vermitteln.