Rastede Die DHL-Packstation an der Bahnhofstraße in Rastede wird am Freitag, 7. Juni, abgebaut. Darüber informiert die Deutsche Post ihre Kunden mit einem Aushang an der Station. Zum Hintergrund heißt es auf diesem Schreiben: „Da dieses Gebäude in naher Zukunft abgerissen wird, sind wir gezwungen, diese Packstation (...) abzubauen.“ Bislang sei es nicht gelungen, einen neuen Standort für die Packstation zu finden, heißt es weiter. Eine Anfrage der NWZ bei der Deutschen Post blieb unbeantwortet.