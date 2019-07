Rastede Wer in der kommenden Woche in Rastede das Oldenburger Landesturnier, die größte Pferdesportveranstaltung in der Region, besucht, der wird natürlich jede Menge Pferde zu Gesicht bekommen. Drei markante Pferdeköpfe werden hingegen nicht mehr zu sehen sein. Die Holzskulptur „Rasteder Zugpferde“ am Rande des Turnierplatzes ist am Freitag abgebaut worden. Was steckt dahinter?