Rastede Um den Verkehrsfluss in Rastede zu verbessern, hat der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen am Dienstagabend auf seiner öffentlichen Sitzung in der Mensa der Grundschule Kleibrok einstimmig ein Paket mit mehreren Vorschlägen auf den Weg gebracht. Grundlage bildete eine umfangreiche Verkehrsuntersuchung, die das Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau Tjardes/Rolfs/Titsch aus Schortens im Auftrag der Gemeinde erstellt hatte. Die Verwaltung hatte verschiedene Empfehlungen vorgeschlagen, die Politik ergänzte dann zwei weitere, die ebenfalls aus der Untersuchung stammen. Allerdings: Entscheiden kann die Gemeinde nicht, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden. Zuständig ist der Landkreis Ammerland, bei dem die Änderungen beantragt werden müssen. Die Empfehlungen im Einzelnen: