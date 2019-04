Rastede Auf der einen Seite wird noch mit Hochdruck gearbeitet, auf der anderen Seite werden bereits die Regale eingeräumt. An der Raiffeisenstraße 52 in Rastede naht die Fertigstellung des modernisierten Einzelhandelsstandortes. Aldi will dort seinen neuen Markt an diesem Freitag, 5. April, eröffnen. Rewe hat indes noch keinen Eröffnungstermin bekannt gegeben. Im Gespräch ist aber möglicherweise eine Eröffnung Anfang Mai, hieß es am Montag auf der Baustelle.