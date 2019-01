Rastede Respekt vor Natur, Mensch und Tier – danach hat Susanne Janßen ihr Leben ausgerichtet. Sie erzählt, dass sie quasi im Kuhstall geboren und auf dem Land groß wurde, als Kind in der Natur spielte, auf dem Trecker saß und bei den Kühen war. So fängt die Geschichte der 36-Jährigen an, die jetzt mit der Eröffnung ihres eigenen Ladens einen weiteren wichtigen Schritt gemacht hat.