Rastede Unzählige Scherben von zerschlagenen Schnaps- und Bierflaschen, leere Chipstüten, Pizzakartons, Zigarettenschachteln, eine Kühltüte und weiterer Müll: Unbekannte haben das schöne Wetter am Mittwochabend offenbar genutzt, um ausgiebig im Freien zu feiern und über die Stränge zu schlagen. Der Schulhof der Grundschule Kleibrok in Rastede glich am Donnerstagmorgen zumindest einem kleinen Schlachtfeld.