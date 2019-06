Rastede Neuer Wohnraum soll an mehreren Stellen in Rastede und in Wahnbek geschaffen werden. Der Verwaltung liegen Anfragen für konkrete Bauvorhaben vor. Mit einer Ausnahme soll den Vorhabenträgern signalisiert werden, dass ihre Pläne auf Zustimmung stoßen. Dazu empfahl der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen jetzt mehrheitlich, die Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung von Bebauungsplänen zu fassen. Das letzte Wort hat am kommenden Montag in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung der Verwaltungsausschuss. Grundlage für die Entscheidung bildet das Konzept zur verträglichen Innenentwicklung, das der Bauausschuss in dieser Woche ebenfalls mehrheitlich auf den Weg brachte. Es muss abschließend noch im Gemeinderat am kommenden Dienstag beschlossen werden.