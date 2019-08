Rodenkirchen Wer schwer krank wird, schont sich. Nicht so Tamara Adam. Mit neun erkrankte sie an Knochenkrebs, ihr linker Unterschenkel musste amputiert werden. Doch schon ein halbes Jahr später, die Chemotherapie war noch nicht abgeschlossen, das Haar noch nicht wieder nachgewachsen, nahm sie an einem Wettkampf teil. Jetzt ist sie 15 und hat auf internationaler Ebene schon zwei Bronzemedaillen gewonnen.

