Roffhausen Man muss gar nicht tief einatmen, die Duftmarke wirkt auch so: Ja, etwas von „feuchter Keller“ liegt im Eingangsbereich der Grundschule Roffhausen in der Luft. Ursache dafür ist Feuchtigkeit, die von irgendwoher in diesen Gebäudeteil eindringen muss. Doch die Wände sind trocken, wie Untersuchungen ergeben haben. Und von Spack oder gar Schimmel ist augenscheinlich nichts zu sehen. Was nicht heißt, dass er nicht da ist. Was da genau in der Luft liegt, was die Ursache für den leicht muffig-modrigen Geruch ist und wie man das Problem lösen will, haben Schortens’ Bauamtsleiter Theodor Kramer und sein Kollege Thomas Kohlrenken der NWZ erklärt, die um einen Ortstermin gebeten hatte.

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir