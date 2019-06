Ruhwarden So viele Geschichten fallen Silke Trolldenier wieder ein, während sie die Fotoalben und die Aktenordner mit all den Zeitungsausartikeln durchblättert. In 40 Jahren ist einiges zusammengekommen.

Detlef Glückselig https://www.nwzonline.de/autor/detlef-glueckselig Butjadingen

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2204 Lesen Sie mehr von mir