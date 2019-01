Sande Mein Urgroßvater Friedrich Alfred Liebig wurde 1885 in Schönefeld, Kreis Leipzig-Land, geboren. Als jungen Mann zogen ihn die verhältnismäßig guten Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten auf der Wilhelmshavener Kriegsmarinewerft in die Jaderegion. Eine Unterkunft fand er in Sande, einer für Werftarbeiter günstigen, rund 10 Kilometer vor dem Reichskriegshafen gelegenen Vorortsiedlung, und auch sein familiäres Glück. Zusammen mit seiner aus Plaggenburg in Ostfriesland stammenden Frau Elsche Margaretha hatte er drei kleine Kinder.