Sande Erst kürzlich gab es einen Schlaganfall in ihrer Nachbarschaft. Da wurde Renate Böge wieder mal hellhörig. „Und heute bin ich hier, um mein individuelles Risiko für Schlaganfall testen zu lassen“, sagt die 68-Jährige. Außerdem will sie sich mehr über Schlaganfall informieren. „Noch weiß ich nicht genug, nur dass die Symptome auch unspezifisch sein können.“ Und noch ein Faktor spielt bei ihr eine Rolle: „Ich lebe allein, ich müsste also selbst die 112 wählen.“



Rahel Wolf https://www.nwzonline.de/autor/rahel-wolf Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir