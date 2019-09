Sande Gut 100 Jahre lang war die Bahnsteigbrücke ein gewohnter Anblick am Bahnhof Sande. Am Wochenende ist das markante sandsteinfarbene und mittlerweile marode und seit rund 20 Jahren aus dem Verkehr genommene Bauwerk, die Überwegung zum Mittelbahnsteig, abgerissen worden. Auch am Mittelbahnsteig haben Abbrucharbeiten begonnen.

